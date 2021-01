Igor Dodon: Moldova va primi sute de mii de doze de vaccin anti-COVID din Rusia

Sute de mii de doze de vaccin Sputnik V împotriva COVID-19, produs de Rusia, ar putea ajunge în curând în Moldova. Anunțul a fost făcut de liderul PSRM, Igor Dodon, după ce astăzi Comitetul executiv al Partidului Socialiștilor s-a convocat în şedinţă.

"Săptămâna trecută am fost într-o vizită neoficială la Moscova în care am avut şi întrevederi de lucru. Astfel, în cadrul unei întrevederi cu Dmitri Kozak am convenit că Moldova va primi în curând câteva sute de mii de vaccinuri ruseşti, vaccinul Sputnik. Deja au început pregătirile pentru a fi înregistrat în ţara noastră. Sper că nu vor fi puse unele obstacuri artificiale pentru ca în următoarele săptămâni, vaccinul rusesc să fie adus la Chișinău", a declarat Igor Dodon.

Totodată, Igor Dodon a spus că are încredere doar în vaccinul produs de Rusia, iar dacă ar avea posibilitatea să se vaccineze atunci s-ar imuniza cu vaccinul Sputnik V.