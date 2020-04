Igor Dodon: Leul moldovenesc va continua să scadă

Deprecierea leului este inevitabilă în contextul crizei economice provocate de COVID-19, însă autoritățile întreprind toate măsurile ca această scădere să fie una lentă. Cel puţin asta susţine șefului statului, Igor Dodon. Potrivit lui, Banca Naţională are rezerve valutare suficiente pentru a menţine stabilitatea monedei naţionale. Mai mult, președintele a declarat că scăderea din ultimele zile este una necesară, în caz contrar vor avea de suferit exporturile.



"Vreau să menționez că Banca Națională are suficiente rezerve valutare de circa 3 miliarde de dolari, care sunt suficiente pentru a menține stabilitatea monedei naționale. De aceea, eu consider că o cădere bruscă a valutei naționale nu va fi și ea poate fi cu efect negativ pentru economia Republicii Moldova, dar o depreciere lentă care a avut loc și care are loc și în aceste zile va avea loc și în continuare este necesară până la un anumit nivel", a spus președintele țării, Igor Dodon.



Șeful statului a precizat că, de la începutul anului, leul moldovenesc s-a depreciat mai puțin în comparație cu rubla rusească.

În timp ce leul a scăzut cu 4,7 procente față de dolarul american, rubla rusească a pierdut 17 la sută.

Potrivit cursului valutar afişat vineri de BNM, un dolar a costat mai scump cu 79 de bani, iar un euro - cu 52 de bani, faţă de acum o lună.