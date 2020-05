Igor Dodon, întrevedere online cu preşedintele Belarusului, Alexandr Lukașenko

Preşedintele Republicii Moldova a avut astăzi o discuţie în format online cu Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko.

Potrivit unui comunicat de presă, plasat pe pagina de Facebook al preşedintelui, în cadrul întâlnirii a fost efectuat un schimb de opinii cu privire la situația politică și economică din ambele țări, dar și din regiune.

”De asemenea, am vorbit despre măsurile ce se întreprind în vederea combaterii și prevenirii virusului COVID-19. Am apreciat activitatea colegilor belaruși pe această dimensiune, menționând că fiecare stat acționează reieșind din propriile circumstanțe. Am mulțumit pentru invitația de a efectua un schimb de experiență a medicilor din ambele țări”, a scris Igor Dodon.

Un alt subiect discutat a fost cel legat de evenimentele care vor fi organizate în Molodva şi Belarus cu prilejul aniversării a 75-a de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.