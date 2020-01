Igor Dodon, întrebat dacă va decreta ZI DE DOLIU după ce a murit Ştefan Petrache: Nu am primit aşa solicitări

"Nu am primit aşa solicitări". Acesta a fost răspunsul şefului statului Igor Dodon la întrebarea jurnaliştilor dacă va decreta Zi de doliu naţional, după ce a decedat artistul emerit Ştefan Petrache.

"Noi cu domnul prim-ministru am luat decizia să semnăm împreună un necrolog şi am semnat deja, împreună cu doamna preşedinte a Parlamentului. În ceea ce ţine de decretarea Zilei de doliu naţional, încă nu am primit aşa solicitări", a spus Igor Dodon.