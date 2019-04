Igor Dodon: Între PSRM şi PDM sunt divergențe politice, dar şi multe subiecte comune, în special de ordin social

Între PSRM și PDM sunt divergențe politice, dar și multe subiecte comune, în special de ordin social. Declaraţia a fost făcută de şeful statului, Igor Dodon, după consultările comune cu PSRM şi PDM.

"Am aflat care este poziţa PDM, am vrut să vedem dacă sunt şi poziţii comune. Am văzut divergenţe pe subiecte politice, dar şi multe puncte comune pe subiecte sociale. Ei vor continua consultările în interiorul fiecărui partid şi vor decide ce fac mai departe", a punctat Igor Dodon.

De asemenea, şeful statului a declarat că Preşedinţia şi-a îndeplinit rolul şi a creat platforma de discuţii: "Mai departe Preşedinţia nu se implică în negocierile între partidele politice".

PUBLIKA.MD aminteşte că liderii PAS şi PPDA nu au venit la consultări cu şeful statului.