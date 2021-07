Igor Dodon: Integrarea în Uniunea Europeană nu trebuie să fie în Constituţie

Igor Dodon nu e de acord cu includerea vectorului de integrare europeană a Republicii Moldova în Constituţie, aşa cum a propus Vladimir Voronin, partenerul său din Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor. La PRIME, liderul PSRM crede că societatea moldovenească trebuie consolidată prin politică externă echilibrată şi relaţii bune atât cu Vestul, cât şi cu Estul.

"Eu consider că noi nu trebuie să introducem în Constituţie vectori geopolitici. Dar dacă mâine Uniunea Europeană să dezmembrează, iată a plecat Marea Britanie, văd că cu Ungaria nu se înţeleg, pentru că a fost împotriva gay-ilor. Noi ce, trebuie să modificăm Constituţia, în funcţie de ceea ce se întâmplă într-o parte sau alta a lumii? Noi trebuie să fim un stat independent. Uniunea Europeană a spus-o foarte clar că nu este gata să primească Republica Moldova.", a comunicat preşedintele PSRM, Igor Dodon.

Totodată, Dodon si-a exprimat speranţa că, după alegeri, PSRM va fuziona cu PCRM, pentru consolidarea eforturilor celor două formaţiuni.

"Am spus că sper că vom găsi un numitor comun pentru a unifica forţele, noi încă nu am discutat. O să vedem, trebuie să trecem de alegeri. Noi am spus că o să formăm o fracţiune unică în viitorul Parlament.", a afirmat preşedintele PSRM, Igor Dodon.

În privinţa rezultatelor scrutinului de duminică, liderul socialiştilor spune că acestea ar putea fi surprinzătoare pentru adversarii politici ai Blocului Electoral al Comunistilor si Socialistilor.

"Oamenii se tem să spună deschis pentru cine vor vota. Acum presiunea, în special, pe reţele de socializare, este atât de mare pe cei care sunt împotriva PAS. Sondajele nu tot timpul arată care este starea lucrurilor. Eu cred că noi putem să avem o surpriză aşa, impresionantă, duminică.", a menţionat preşedintele PSRM, Igor Dodon.