Igor Dodon, în vizită la Călărași: Cooperarea dintre Guvern, Parlament şi Preşedinţie, o prioritate şi în următorul mandat

"Am găsit un miliard de lei să dăm suplimentar la pensionari, câte 900 de lei. Aţi primit acei 900 de lei pensionarii care au pensia mică, în octombrie? Am găsit vreo 400 de milioane de lei pentru medici şi am mers cu majorarea salariilor pentru ei", a declarat Igor Dodon.Igor Dodon a mai vorbit la întâlnirea cu alegătorii despre programul său electoral, dar şi despre problemele cu care se confruntă oamenii din localităţi şi cum pot fi ele soluţionate. Igor Dodon este candidat independent la alegerile prezidenţiale din 1 noiembrie. Acesta este numărul patru în buletinul de vot.