Igor Dodon îl acuză pe şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, Peter Michalko, de standarde duble

Şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, Peter Michalko, este acuzat de preşedintele PSRM, Igor Dodon, de standarde duble.

Liderul socialiştilor s-a referit la recentele declaraţii făcute de şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău despre candidatura Marianei Durleşteanu la funcţia de prim-ministru. Potrivit lui Dodon, dacă cei 54 de deputaţi ar fi susţinut partidele pro-europene şi pe Maia Sandu, atunci nu ar fi urmat o reacţie atât de dură a partenerilor occidentali.

"Oare avem standarde duble? Aşa ceva nu există într-o societate democratică europeană." - a scris Igor Dodon.



Vineri, 19 februarie, liderului Partidului "ŞOR", Ilan Şor, l-a acuzat pe şeful Delegaţiei UE la Chişinău, Peter Michalko, de faptul că se manifestă ca un supraveghetor al Moldovei şi şi-ar permite să se implice direct în treburile interne ale țării. Şor l-a criticat pe şeful Delegaţiei UE pentru declaraţia sa despre faptul că este îngrijorătoare situaţia când în negocieri sau procesul de decizie privind formarea Guvernului sunt implicate persoane care au participat la frauda bancară. Ilan Şor susţine că acţiunile şi declaraţiile lui Peter Michalko contravin statutului său de diplomat şi încalcă grav prezumţia de nevinovăţie. Drept dovadă că Michalko ar controla alţi politicieni, Şor atrage atenţia că declaraţii similare cu cele ale diplomatului european au fost făcute de către liderul Partidului Democrat, Pavel Filip.



Am trimis vineri o solicitare Delegaţiei UE la Chişinău pentru a obţine un comentariu din partea lui Peter Michalko la acuzaţiile lansate de Ilan Şor. Am primit doar un mesaj de confirmare de recepţionare a solicitării cu promisiunea că vom avea şi un răspuns. Deocamdată nu am primit niciunul. De asemenea, am solicitat o reacţie şi de la Pavel Filip, care ne-a scris într-un mesaj că"acuzațiile aduse de Şor după întâlnirea cu ambasadorul UE, Peter Michalko, alături de atacul furibund la adresa șefului delegației UE, arată clar că vectorul european încă mai trebuie apărat și protejat de cei care își doresc ca țara să se scufunde în corupție și obscuritate."