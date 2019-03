Igor Dodon îi va chema la negocieri pe conducătorii formațiunilor parlamentare a PSRM, PDM și a blocului ACUM

Preşedintele ţării, Igor Dodon, îi va invita la discuţii pe conducătorii formațiunilor parlamentare a PSRM, PDM și a blocului ACUM pentru a iniția negocieri cu privire la eventualitatea formării unei majorități parlamentare și a Guvernului Republicii Moldova. Declaraţia a fost făcută de şeful statului, în cadrul unei întrevederi cu Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Angela Ganninger.

"Acest proces poate dura câteva săptămîni și eu presupun că, în acest sens, Președintele are un rol foarte important, contribuind la promovarea dialogului. Totodată, am adus exemplul statelor europene, în special, cel al Germaniei, care are o experiență foarte bogată în organizarea negocierilor destul de îndelungate în ce privește formarea coalițiilor parlamentare și crearea unui guvernl legitim, funcțional și eficient", a menţionat Igor Dodon.

PUBLIKA.MD aminteşte că, ieri, la prima şedinţă a noului Parlament, trei partide au anunţat că și-au constituit fracţiunile parlamentare. Cea a PSRM, cu 35 de deputaţi, va fi condusă de Zinaida Greceanîi.

Fracțiunea democraților este compusă din 30 de legislatori, iar președinte a fost ales Pavel Filip.

De asemenea, a fost formată și fracțiunea Partidului Șor, condusă de liderul formațiunii, Ilan Șor. Blocul ACUM este singurul care nu și-a constituit fracțiunea.