Igor Dodon iese din arest la domiciliu, dar se va afla doar sub control judiciar

Igor Dodon scapă de arest la domiciliu din 20 noiembrie și se va afla doar sub control judiciar. Decizia a fost luată vineri de Curtea Supremă de Justiție. Conform hotărârii CSJ, Dodon nu are voie să părăsească țara. Procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, a precizat pentru postul nostru de televiziune că nu este de acord cu această decizie, doar că la această etapă, legislația nu-i permite să o conteste.

”Se aplică măsura preventivă în privința lui Dodon Igor Nicolai obligația de nepărăsire a țării pe un termen de 60 de zile, începând cu 20 noiembrie 2022, eliberându-l din arest la domiciliu.”



Procurorul Petru Iarmaliuc este nemulţumit de decizia luată de instanţă.



”Nu suntem de acord cu această încheiere pe partea ce ține de aplicarea obligării de a nu părăsi țara pe un termen de 60 de zile cu ridicarea pașaportului. Am prezentat probe suficiente, pertinente care au legătură cu riscurile invocate. Am prezentat probe prin care arată că au fost ridicate de la domiciliul lui Igor Dodon cinci carduri bancare și doar un card bancar din Moldova, care confirmă legătura lui cu Federația Rusă și posibilitatea eschivării de la judecarea cauzei. Am prezentat probe care au arătat că acesta prin alte persoane a influențat și intimidat martori”, a declarat Petru Iarmaliuc, procurorul de caz.



Nicolae Posturusu, avocatul lui Igor Dodon, nu a fost de găsit la telefon pentru comentarii. Dodon a făcut declaraţii în faţa susţinătorilor săi din faţa CSJ:



”Prima victorie o avem. A fost o decizie de a fi eliberat din arest la domiciliu, dar lupta continuă și noi avem pentru ce să luptăm.”



Procurorul Petru Iarmaliuc a mai precizat că nu poate contesta hotărârea CSJ.



”Procurorii, la faza de judecare a cauzei nu au posibilitatea legală, nu pot contesta cu recurs. O pot face doar avocații. Așa e prevăzut în lege. Vom insista ca examinarea să fie cât mai repede posibil, chiar două ședinți de judecată pe săptămână pentru a finaliza într-un termen cât mai restrâns această cauză penală”, a spus procurorul Petru Iarmaliuc.



Igor Dodon a fost reținut în data 24 mai. El este învinuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită.

Dodon se declară nevinovat. Dacă va fi găsit vinovat, fostul şef al statului riscă până la 20 de ani de închisoare.