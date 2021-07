Igor Dodon explică de ce nu s-a vaccinat cu Sputnik V la maratonul din Capitală

Întâi să îi asigurăm pe cetățeni, după o să mă vaccinez și eu împotriva COVID-19. Așa a explicat liderul PSRM, Igor Dodon, motivul pentru care nu s-a imunizat cu Sputnik V la maratonul din Capitală. Declarațiile au fost făcute în cadrul tradiționalului live de pe Facebook.

"Era simplu să mă vaccinez și fără rând. Dar cât e de corect acest lucru în raport cu cetățenii? Atunci când am mers dimineață pe la orele 08:00 și am văzut acea coadă de doritori la Sputnik V și eu să trec fără rând... iată de ce am luat decizia întâi să îi asigurăm pe toți, după să mă vaccinez si eu. Cred că a fost o decizie corectă din partea mea", a menționat Igor Dodon.

Amintim că 4.362 de persoane s-au vaccinat împotriva COVID-19, în data de 26 iunie, la maratonul care a avut loc la Palatul Republicii. 4.000 de oameni s-au vaccinat cu Sputnik V, iar ceilalți 362 cu AstraZeneca și Sinopharm.