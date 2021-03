Igor Dodon este nemulţumit de sprijinul oferit ţării noastre de România. În opinia lui, autorităţile de peste Prut nu fac altceva decât să ne ofere ajutor financiar cu "țârâita”. Liderul socialiștilor s-a referit în special la grantul de 100 de milioane de euro despre care a reiterat şi preşedintele Klaus Iohannis în cadrul vizitei la Chişinău în luna decembrie.



„Aceste 100 de milioane nu este un ajutor nou, pe care l-a declarat Iohannis. Este un ajutor anunțat cu vreo patru, cinci ani în urmă, că o să vă dăm o sută de milioane și, în fiecare an, cu „țârâita”, se utilizează pentru diferite scopuri”, a declarat igor Dodon.



Am solicitat o reacție de la Ambasada României la Chișinău referitor la această declarație, însă, deocamdată, nu am primit un răspuns. În 2010, Guvernele ambelor state au semnat la București un acord de ajutor nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro. În baza lui, mai multe grădinițe de la noi au fost reparate.

În perioada pandemiei, România ne-a donat două loturi de măşti şi echipamente medicale necesare în lupta împotriva COVID-19. Valoarea totală a suportului oferit este de 48 de milioane de lei moldoveneşti. Totodată, Guvernul de la Bucureşti a anunţat că va acorda agricultorilor afectaţi de secetă 6000 de tone de motorină. De asemenea, în 2021, a fost alocat un buget de 250 de mii de euro pentru societatea civilă din Moldova.