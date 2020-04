Igor Dodon, despre rezervele și capacitățile de testare pentru COVID-19 în Republica Moldova

La ziua de azi avem peste 13 mii de teste în stoc, ceea ce este suficient pentru 2-3 săptămâni înainte. Despre asta a anunțat președintele Igor Dodon în cadrul unui briefing.

”S-a discutat foarte mult despre testare, care sunt rezervele și capacitățile de testare. La ziua de azi avem peste 13 mii de teste în stoc, ceea ce ne permite, ținând cont de testarea zilnică de 300-400 de persoane, pe cel puțin două săptămâni înainte. Am dat comandă de 100 de mii de teste care s-au făcut în China. Sperăm că începând cu săptămâna viitoare aceste teste vor fi livrate. La moment laboratoare de stat acreditate este laboratorul ANSP din municipiul Chișinău, care are capacitate de 600-700 de teste pe zi, plus se finalizează tot ce este necesar pentru laboratorul de la Bălți plus încă 100 de teste pe zi. Și mai sunt laboratare priave, care în sumă are putea face zilnic 800 de teste. Zilnic în Republica Moldova pot fi prelevate 1.800-2.000 de teste. La această etapă noi prelevăm 332”.