Igor Dodon, despre redobândirea cetățeniei lui Traian Băsescu: Cred că este o greșeală

"Eu i-am retras cetățenia moldovenească lui Traian Băsescu și consider că am făcut corect". Declarația îi aparține Președintelui în exercițiu, Igor Dodon. În cadrul emisiunii Președintele Răspunde, Dodon a declarat că dacă Maia Sandu îi va acorda cetățenia țării noastre fostlui șef de stat al României, va comite o greșeală.

"Cred că este o greșeală. Nu am nimic domnul Băsescu, dar eu nu am acordat cetățenie în această periaodă celor care vor să facă politică. Să acorzi cetățenie ex-președintelui altui stat, care vrea lichidarea acestui stat, el doar spune deschis, eu cred că este o greșeală", a declarat Dodon.

Mai mult, Dodon a spus că Băsescu ar avea mai multe șanse să fie ales în Parlament, în cazul unor alegeri.

"Este dreptul președintelui, deci, să-și asume, dar să nu se primească așa ca în următorul Parlament sau peste unul, Maia Sandu nu va intra în Parlament, dar va intra Băsescu. El probabil are mai multe merite pentru cei ce se consideră Unioniști, decât Maia Sandu, Năstase și toți la un loc. Asumați-vă voi. Eu cetățenia i-am retras-o și consider că am făcut corect.

Este o vorbă, nu săpa groapa altuia pentru că vei nimeri în ea. Păi iată acum vă săpați groapa, dar decizia vă aparține", a menționat Igor Dodon.

Amintim că fostul președinte al României a obținut cetățenia Republicii Moldova în anul 2016, printr-un decret semnat de președintele de atunci, Nicolae Timofti. Documentul a fost anulat însă de Igor Dodon.