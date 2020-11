Igor Dodon despre cei care își fac griji dacă e sănătos. ”Am o singură grijă: Как не простудиться на ваших политических похоронах”

”Mulți își fac griji dacă sunt sănătos. Eu am o singură grijă: Как не простудиться на ваших политических похоронах или панихиде (...) În 12 ani am avut atâtea victorii și câștiguri... Nu vă faceți griji. Voi continua să ajut oamenii. ”, a declarat vineri, Igor Dodon.

El a menționat că în ultimii patru ani a ajutat peste 350 de mii de cetățeni.

”Îi urez dnei Maia Sandu să procedeze la fel - să ajute oamenii. Îmi propun să merg masiv în teritorii, mai ales unde am obținut 50 plus. Îmi pun ca scop să merg în toate satele. Mâine voi merge în Găgăuzia unde am fost votat de 95%”, a mai declarat Igor Dodon.