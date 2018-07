Igor Dodon despre Andrei Năstase: Liderul PPDA se victimizează, a încălcat intenționat legislația electorală

foto: publika.md

Președintele Igor Dodon consideră că liderul PPDA, Andrei Năstase, a încălcat intenționat legislația electorală ca să fie eliminat din cursă încă din primul tur al alegerilor locale din Chișinău. Scopul urmărit de Năstase a fost acela de a se victimiza. Mai mult, șeful statului crede că protestele de acum nu au niciun sens, pentru că nu vor avea nicio finalitate. Declarațiile au fost făcute în timpul raportului de activitate al președintelui pentru un și jumătate de mandat. Dodon a menționat că nu se va alătura manifestaţiilor alături de Maia Sandu și Andrei Năstase, pentru că acestea nu vor fi duse până la capăt.



"Ce fel de proteste sunt acestea? Protestăm oleacă, pe urmă ne ducem la mare, pe urmă iară venim. Care este obiectivul? Obiectivul este să facem dreptate în ceea ce ține de primărie sau obiectivul este să ridicăm valul pentru alegeri parlamentare? Dacă vreți să faceți să ridicați valul, și eu cred că ei sunt bucuroși tare și Năstase, și Maia că ei n-au câștigat primăria", a declarat Igor Dodon, președinte.



Șeful statului susține că liderii protestatarilor se arată nemulțumiți de reformele care le-au implementat tot ei.



"Acum eu văd fotografii că uite au plecat lumea din țară în 2015 - 2018. Cine a închis școlile ca să plece copiii din sate? Și ei strigă ciuma roșie? Vreau să vă aduc aminte: albaștri, voi golubâie ați fost, galbeni și verzi ați fost la guvernare", a menționat președintele Igor Dodon.



Igor Dodon consideră că lui Andrei Năstase îi este convenabil că nu a fost numit primar, pentru că singurul obiectiv pe care îl are este acela de a se victimiza, pentru a ajunge în Parlament.



"Faptul ca unul dintre candidați, Năstase, a încălcat legislația, eu cred că lucrul aceste este evident. Eu consider că el a făcut-o intenționat. El înțelegea că nu câștigă, credea că nu câștigă alegerile și a făcut-o intenționat încă în primul tur, sperând că va fi exclus și să se victimizeze. Dacă a făcut unul încălcări trebuia pe Ion Ceban să-l lese. Alegeri repetate, Ion Ceban. Pentru ce îi dați jos pe ambii?", a spus a declarat Igor Dodon, președinte.



Igor Dodon nu exclude că va participa la alegerile parlamentare, doar că o va face numai pe listele PSRM.



"Miza mea este pe alegerile parlamentare. Este ferm un lucru că președintele are nevoie de suportul Parlamentului. Noi avem două soluții mai departe: sau avem majoritate parlamentară care conlucrează cu președintele sau trecem la schimbarea formei de guvernare în stat prezidențial", a declarat Igor Dodon, președinte.



Igor Dodon a fost învestit în funcția de președinte al țării în 23 decembrie 2016.