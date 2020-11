Igor Dodon, atac dur către Maia Sandu: Eu nu particip la marșuri gay, așa ca Maia Sandu

Igor Dodon, candidatul independent la funcția de șef al statului, a ieșit într-o conferință de presă unde a anunțat pașii pe care îi va urma pentru turul II al alegerilor prezidențiale. Acesta a făcut mai multe promisiuni cetățenilor și a vorbit despre lucruri pe care le va realiza dacă va ajunge președinte, însă a criticat-o dur pe Maia Sandu că ea nu ar putea îndeplini niciodată aceste proiecte pentru țară.

Iată ce a promis Igor Dodon și ce acuzații i-a adus Maiei Sandu:

1. Guvernarea actuală gestionează pandemia. Am stopat lichidarea spitalelor raionale. Am început procesul de majorare a salariilor cadrelor medicale. Dar îmi pun întrebarea ce a făcut Maia Sandu pentru medici? Promit că în calitate de președinte nu voi admite reintroducerea carantinei. Dar eu sunt ferm convins că Maia Sandu va lua exemplul UE și va închide total țara, economia, școlile și grădinițele pentru câteva luni.

2. În situații de criză, secetă, noi am asigurat achitarea pensiilor, salariilor, am găsit bani pentru medici și am reușit să promovăm proiecte pe care Sandu anul trecut le-a blocat, fiind în coaliție. Eu promit și pe viitor să indexăm pensiile de 2 ori pe an, să oferim suportul unic, să micșorăm vârsta de pensionare. Maia Sandu a blocat anul trecut inițiativa mea, de indexare a pensiilor de 2 ori pe an.

3. Maia Sandu a închis peste 180 de școli și grădinițe. Acest lucru înseamnă distrugerea satelor. Dacă Maia Sandu va reveni la guvernare, va închide școlile. Eu consideră că în fiecare sat trebuie să fie școală și grădiniță. Dacă revine Maia Sandu la guvernare vă asigur că închiderea școlilor în sate va continua.

4. Maia Sandu propune să stăm cu mâna întinsă la europeni pentru următoarea doză de credit. Noi avem nevoie de împrumuturi, dar nu pentru consum, ci pentru dezvoltarea infrastructurii. Eu voi susține producătorul autohton, promitem să dezvoltăm economia, am deblocat pieţele de export din Est şi din Vest. Gândiți-vă pe cine veți susține: pe cea care vrea să distrugă producătorul autohton sau pe cei care vor să dezvolte economia națională. De la Maia Sandu instabilitate și haos o să primiți.

5. Se discută că trebuie lichidate raioanele și primăriile mici. Eu în calitate de președinte nu voi accepta acest lucru, iar Sandu a fost implicată în această reformă la începutul anilor 90.

6. Eu sunt pentru apărarea statalității Republicii Moldova. Eu nu voi permite să închinăm țara rușilor sau românilor. Frate, frate, dar fiecare e stăpân la el acasă. Statalitatea e prioritatea mea. Contracandidatul meu, Maia Sandu vrea să fie președinte ca să lichideze țara.

7. Tradițiile, valorile și credința sunt cruciale pentru stat. Eu nu particip la marșurile gay din Chișinău, așa cum a participat Maia Sandu în ultimii ani.