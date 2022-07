Igor Dodon are interdicția de a comunica cu presa, dar și cu alte persoane, cu excepția membrilor familiei

Fostul președinte al țării, Igor Dodon, rămâne în arest la domiciliu și are interdicția de a comunica cu presa, dar și cu alte persoane, cu excepția membrilor familiei.

Decizie a fost luată în cadrul ședinței de vineri, 29 iulie, de către judecătorii Curții de Ape Chișinău, fiind admisă solicitarea procurorilor.

„Judecătorii au admis recursul procurorilor. Învinuitul Igor Dodon, are interdicția de a ieși din domiciliu, de a comunica cu alte persoane, decât cu membrii familiei sale sau mama lui. Nu poate să comunice cu nimeni, în afară de persoanele cu care locuiește în casă și mama sa”, a explicat procurorul pe caz, Petru Iarmaliuc.

Igor Dodon a confirmat că nu are voie să comunice prin telefon, să vorbească, să facă postări pe Facebook, calificând asemenea abordări în privința sa drept „primitive”.

Totodată, Petru Iarmaliuc a precizat că Dodon ar putea fi transferat în arest preventiv, în cazul în care va încălca interdicția impusă de instanța de judecată.

Soţia lui Igor Dodon a fost pusă sub învinuire în acest dosar în calitate de complice la îmbogăţire ilicită. Galina Dodon are interdicţia de a părăsi ţara. Şi mama lui Igor Dodon este aşteptată la Procuratură pentru a fi pusă sub învinuire pentru complicitate la îmbogăţire ilicită. Asta după ce, în urma percheziţiilor făcute acasă la ea, a fost găsit aproximativ un milion de lei în diferite valute. Ea se află la spital.

Potrivit procurorilor, până acum, în dosarul în care este vizat Igor Dodon au fost audiate peste 30 de persoane, au fost ridicate mai multe documente care vin să confirme învinuirile aduse, fără a preciza despre ce probe anume este vorba. Cei învinuiţi se declară nevinovaţi.