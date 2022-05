Igor Dodon anunță că a contestat decizia privind aplicarea arestului preventiv pe numele său

Fostul președinte al țării Igor Dodon anunță că a contestat la Curtea de Apel decizia privind aplicarea arestului preventiv pe numele său. Într-o postare pe Facebook, Dodon scrie că acuzațiile care i se aduc sunt slabe și nefondate.

"Apărătorii mei au contestat aplicarea arestului la domiciliu si tututor interdictiilor, încă vineri, 27 mai. Maine, dupa consultarea cu avocatii, voi face public recursul meu asupra deciziei de a fi arestat la domiciliu. Din acest act veți vedea cât de slabe și nefundamentate sunt „bănuielile rezonabile” ale procurorilor. Dosarul este comandat politic, pentru a mă aresta cu orice preț, fără a avea temei real pentru așa ceva", scrie Dodon.

Și de această dată Dodon spune că dosarul său este unul politic.

"Sunt ferm convins că dosarul meu se află sub control politic, poate chiar sub un control, care depășește cadrul Președinției. Am motive să cred că se urmăresc interese nu doar politice interne, de luptă cu opoziția, ci sunt urmărite și anumite mize geopolitice. Iar timpul le va scoate la suprafață pe toate acestea", mai scrie Dodon.

Președintele Maia Sandu a respins acuzațiile lui Dodon și a mențonat că dacă nu are ce ascunde, nu are de ce se teme.

Amintim că, și Procuratura Anticorupție a contestat cu recurs la Curtea de Apel Chișinău, încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care s-a dispus plasarea în arest la domiciliu pe un termen de 30 zile, a fostului președinte de stat Igor Dodon, învinuit pe patru capete de acuzare.