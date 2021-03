Igor Dodon: Anticipatele ar putea avea loc la toamnă, după ce vom depăși criza

Să vorbim despre scenarii politice în timp ce zeci de oameni mor din cauza COVID-19 ar fi inuman, iar despre alegerile parlamentare anticipate am putea vorbi la toamnă. Despre aceasta a declarat liderul PSRM Igor Dodon, după negocierile cu președintele Maia Sandu la Președinție.

”I-am spus Maiei Sansu: dacă nu avem vaccinați 350 -400 de mii de oameni vaccinați nu are rost să mergem în campania electorală”. a declarat Igor Dodon

Totodată, Igor Dodon a reiterat faptul că PSRM susține ideea numirii unui guvern cu funcții depline. El a menționat că socialiștii au înaintat o candidatură la funcția de premier - Mariana Durleșteanu, asta deși aceasta și-a retras candidatura chiar în timp ce socialiștii discutau la Președinție cu Maia Sandu.

”Noi am înaintat o candidatură la funcția de prim-ministru și rămânem pe poziția că, odată cu numirea unui guvern cu funcții depline, am putea face față pandemiei mai eficient. Candidatura a fost înaintată anterior, are susținerea în continuare. Dacă vor fi alte candidaturi propuse de partide sau de instituția prezidențială, suntem gata să le examinăm”, a declarat Igor Dodon.

”Noi discutăm cu dna Durleșteanu diferite scenarii, inclusiv politice. Încă o dată vă spun. în Parlament există majoritate parlamentară și posibilitatea de a susține un candidat la funcția de prim- ministru. Eu vă mulțumesc, vă urez sănătate, nu strănutați și vaccinați-vă, dacă aveți posibilitate”, a conchis Igor Dodon.