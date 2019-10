Igor Dodon a votat: Mi-am adus aminte acum opt ani, tot așa cu soția veneam (VIDEO)

Președintele Igor Dodon a votat în această dimineață pentru un primar profesionist. Totodată, Dodon susține că alegerile din acest an sunt mai libere și mai corecte, iar începând cu ziua de astăzi, lucrurile se vor schimba în Capitală.

De asemenea, Igor Dodon a îndemnat toți cetățenii să iasă la vot și să fie activi.

"În primul rând eu vreau să îndemn cetățenii să fie astăzi activi, indiferent de localitatea în care locuiesc. Alegerile locale sunt o dată în patru ani. Am votat pentru un primar profesionist. Eu consider că e suficient atâta demagogie. Avem nevoie de un profesionist. Sunt sigur că începând cu ziua de astăzi, lucrurile se vor schimba în Chișinău. Mi-am adus aminte acum 8 ani, tot așa cu soția veneam. Atunci am câștigat din primul tur. Eram în aceiași situație.



Eu cred că nu trebuie să se supere nimeni. Avem alegeri mai libere și mai corecte în acest an. Oamenii se simt mai liberi, nimeni nu-i presează. Eu cred că atunci când se vor număra voturile: cel care învinge trebuie să se ducă și să-l felicite pe cel care a fost învins.



Eu m-am străduit să particip la toate dezbaterile. Asta depinde de strategia fiecărui candidat. Eu m-am straduit să fiu cât mai departe de această campanie electorală. M-am străduit să nu mă implic", a spus președintele țării, Igor Dodon.