Igor Dodon a semnat pentru aplicarea cotei TVA de 20% în domeniul HoReCa

Preşedintele ţării, Igor Dodon, a semnat pentru aplicarea cotei-standard a TVA de 20% pentru livrările efectuate de către agenții economici ce desfășoară activitate de întreprinzător în domeniul HoReCa (hotele, restaurante și cafenele). Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă.

"S-a deblocat finanţarea Guvernului, finanţarea ţării. Pentru următoarele tranșe, care vor fi două până la sfârșitul anului, este vorba de circa 60 de milioane de euro, care ar putea să le obţină Moldova, este necesar în afară de reformele despre care am vorbit (a justiției în mod special), și program, memorandum cu FMI. Chiar dacă am unele rezerve în ceea ce ține de unele elemente ale acestui memorandum, în special politica fiscală pe unele taxe, HoReCa și altele, care au fost discutate în presă, eu am semnat aceste modificări pentru a nu bloca memorandumul cu FMI. Dar, ținnd cont de faptul că aceste modificări de taxe intră în vigoare de la 1 ianuarie 2020, noi avem trei luni de negocieri cu cei de la FMI, pentru ca, odată cu aprobarea bugetului și politicilor fiscale pentru 2020, să revedem unele taxe. Eu voi insista. Acolo sunt taxe ecologice, HoReCa și câteva elemente asupra cărora eu voi insista. Și cred că voi putea să conving și partenerii externi în acest sens" a precizat Igor Dodon.