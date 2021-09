Igor Dodon a recunoscut că nu este vaccinat împotriva COVID. „Nu am reuşit să mă vaccinez”

După ce în august anul trecut a declarat că este gata să fie primul moldovean care va testa vaccinul Sputnik V, acum, Igor Dodon a recunoscut că aşa şi nu s-a imunizat împotriva COVID.

Liderul PSRM a explicat că îşi doreşte să fie vaccinat doar cu serul rusesc, dar a motivat că, în prezent, nu are posibilitatea din motiv că acest vaccin nu este disponibil în Moldova. Şi asta în condiţiile în care în vară, Dodon a venit la maratonul de vaccinare cu Sputnik V, dar a plecat fără să se imunizeze.



"Nu am reuşit să mă vaccinez. Acum pentru cineva va fi un şoc. Eu la fiecare două-trei săptămâni fac investigaţii, am un nivel înalt de anticorpi, medicii au spus că nu trebuie să mă imunizez. Dar nu acesta este motivul. Explicaţia este că vreau să mă vaccinez doar cu Sputnik. Dacă acest vaccin ar ajunge în Moldova, o să vedeţi cât de repede va creşte numărul de personale vaccinate.", a spus Igor Dodon.



La sfârşitul lunii iunie, Igor Dodon a venit la maratonul de vaccinare pentru a se imuniza cu Sputnik V. După mai bine de o oră în care a făcut baie de mulţime şi zeci de poze cu cei care stăteau la coadă, politicianul a plecat grăbit, motivând că are programată o vizită la Ungheni.

Atunci, liderul PSRM a spus că se va vaccina altă dată. Purtătorul de cuvânt al ANSP, Olesea Croitor, a precizat pentru Publika TV că stocul de Sputnik V pentru prima doza a fost deja epuizat, rămâne însă vaccin pentru cei care trebuie să facă rapelul.

Ţara noastră a primit donaţie din Rusia peste 200 de mii de doze de vaccin de acest fel. OMS a suspendat procesul de aprobare a Sputnik V. Decizia a fost luată după ce au fost identificate probleme în procesul de producție a serului, în cadrul unei inspecții din luna mai.