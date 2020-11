Igor Dobrovolski este singurul fotbalist din țara noastră care l-a avut ca adversar în teren pe Maradona

Regretatul Diego Maradona a fost admirat pentru prestațiile sale și în Moldova, iar campionul olimpic Igor Dobrovolski este singurul fotbalist din țara noastră care a avut ocazia să îl aibă adversar în teren.S-a întâmplat chiar la Campionatul Mondial din 1990. Dobrovolski a fost titular în componența echipei Uniunii Sovietice, iar Maradona era căpitanul naționalei Argentinei. Partida s-a jucat chiar pe stadionul San Paolo din Napoli, orașul unde Maradona era considerat un adevărat "zeu". Argentina a câștigat acel meci cu scorul de 2-0."Dacă avea mingea la picior începeau neplăcerile. Singura metodă să-l oprești era să îl faultezi. Altfel, era imposibil să îl oprești."Maradona a devenit popular pe întreg mapamondul prin evoluțiile sale de excepție, iar unii fotbaliștii din alte generații erau porecliți în cinstea marelui fotbalist. Este cazul și mijlocașului moldovean, Andrei Cojocari, component al echipei Petrocub Hâncești, dar și al naționalei Moldovei. El a fost poreclit Maradona încă de când a pășit prima dată pe terenul de fotbal."Prima dată când am venit la antrenament aveam o siluetă asemănătoare cu a lui Maradona. Aveam părul lung. Mai mult, la primul antrenament am jucat bine, am marcat multe goluri și driblam bine, iar antrenorul a zis că acesta este adevăratul Maradona. Iată așa am devenit Mara. Chiar mulți prieteni nici nu cunosc care e numele meu. Au fost cazuri că prietenii sunau acasă pe telefon fix și întrebau de mama dacă "Mara" e acasă. Mama știa deja că al doilea meu nume e Mara. Și acum cred că mulți nu știu adevăratul meu nume."Diego Maradona este cunoscut în orice colț al planetei. Toată lumea a știut despre el, chiar și cei care nu prea iubesc fotbalul.Argentinianul s-a stins la vârsta de 60 de ani în locuința sa din cartierul San Andres din Tigre. El a suferit un stop cardiorespirator.