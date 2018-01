Igor Dobrovolski, din nou LUP. Campionul olimpic a semnat contract pe un an cu Daciei Chişinău

Foto: publika

Igor Dobrovolski este noul antrenor al Daciei Chişinău! Postul a rămas vacant după recenta plecare a lui Viorel Frunză la Dinamo-Auto Tiraspol, iar conducerea clubului s-a orientat rapid spre fostul selecționer. Secundul său va fi Oleg Bejenar, iar antrenor de portari - Eugen Ivanov.



"Am primit oferta şi am semnat deja contractul care este pe un an de zile. MUSCA Nu am de gând să schimb ceva. Asta este viaţa noastră fotbalistică. E nevoie să introducem ceva nou? Mai întâi trebuie să luăm act de situaţia actuală și abia apoi vedem ce putem face."



Campionul olimpic de la Seoul în 1988 a venit pentru a patra oară la Dacia, clubul cu care a obţinut cele mai mari perfomanţe în cariera sa de antrenor. Sub bagheta lui Dobrovolski, "lupii galbeni" au cucerit în sezonul 2010/2011 singurul lor titlu de campioni şi, ulterior, au luat Supercupa Moldovei-2011.



Igor Dobrovolski a exercitat în ultimii 2 ani funcţia de selecţioner.