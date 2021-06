Igor Armaș și-a ajutat echipa de club FC Voluntari să rămână în prima ligă valorică a României

Moldoveanul a marcat în meciul de baraj cu divizionara secundă Dunărea Călărași, iar FC Voluntari s-a impus la final cu scorul de 4-0. Armaș a înscris golul trei al partidei de aseară."E foarte bine că a ieșit totul ok. Ne-am pregătit foarte serios de acest meci, am fost concentrați și cred că am câștigat pe merit", a menționat Armaș.După ce și-a asigurat participarea în Liga 1 în sezonul următor, Igor Armaș urmează să se alăture reprezentativei de fotbal a Republicii Moldova și să se pregătească de amicalul cu Azerbaidjanul, progrmat duminică la Chișinău."Mă simt foarte bine, am avionul astăzi și sper să reușesc la antrenamentul de deseară. Dacă staff-ul tehnic va considera că trebuie să joc, atunci voi fi pregătit pe data de șase să joc", a spus fotbalistul.Meciul Moldova - Azerbaidjan se va disputa pe stadionul Zimbru și va fi transmis în direct pe PRIME cu începere de la ora 19:00.