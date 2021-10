Igor Armaș a vândut o colecție de tricouri în scop caritabil. Banii au fost donați unui tânăr fotbalist

Printre cele 60 de tricouri colectate se află şi a unor fotbaliști renumiți precum Andrei Arșavin, Hugo Almeida, Martin Braitwhaite, Axel Witsel, Ever Banega sau Andrea Belotti. Igor Armaș a reușit să vândă impresionanta colecție la nici 24 de ore după ce a făcut anunțul pentru 2500 de euro.Banii vor ajunge la tânărul portar al clubului CSCT Buiucani, Marius Sorocean, care are nevoie de un tratament costisitor peste hotare.Igor Armaș s-a retras recent de la echipa națională a Moldovei pentru care a jucat 73 de meciuri. Fundașul de 34 de ani joacă la echipa de club FC Voluntari din prima ligă a României.Armaș, împreună cu echipa din Ilfov, are un parcurs de senzație în campionat. FC Voluntari este pe locul trei în clasament și este de neînvinsă în Liga 1 mai bine de două luni.