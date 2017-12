Mare sărbătoare fotbalistică la Căuşeni! Membrul echipei naţionale de fotbal a Republicii Moldova, Igor Armaş, a organizat în oraşul său natal a şasea ediţie a turneului de fotbal pentru copii. În acest an meciurile s-au disputat în sală, în format ”6 la 6”.



"Scopul este să-i fac pe copii fericiţi, să fie mai multe turnee, mai multe meciuri şi, nu în ultimul rând, eu mă simt fericit când fac lucruri bune", a spus fotbalistul echipei naționale, Igor Armaş.



La competiţie au participat 4 echipe cu fotbaliști având limita de vârstă de 12 ani: două formaţii din Căuşeni, una din satul Constantinovca, același raion şi una a clubului Zimbru Chişinău.

Competiţia a fost câştigată de "galben-verzi", care au obţinut 3 victorii din tot atâtea meciuri jucate.



"Noi am câştigat, deoarece am fost o echipă unită, am lucrat împreună şi am marcat goluri", a spus fotbalistul Zimbru Chişinău, Sergiu Perciun.

"Noi am vrut sa demonstrăm ca suntem una dintre cele mai bune echipe din Moldova, dar nu ne-a ieşit. Trebuie să mai lucrăm", a spus fotbalistul FC Căuşeni, Augustin Mihailuţă.



Cel mai bun jucător al turneului a fost declarat Alexandru Mardari. Igor Armaş i-a oferit tricoul clubului la care este legitimat, Anji Mahacikala, cu numele său pe spate.

"Acest tricou este foarte onorabil pentru mine. Îl voi purta mereu la meciuri, când voi juca. Sper ca Igor Armaş să mai organizeze asemenea turnee în continuare", a spus fotbalistul Zimbru Chişinău, Alexandru Mardari.



Cei mai buni jucători pe posturile lor în teren au fost premiați cu tricouri ale altor jucători ai echipei noastre naționale, precum Ilie Ciobanu, Alexandru Epureanu şi Alexandru Gaţcan.

"Mi-a plăcut mult acest turneu. Am jucat destoinic şi ne-am clasat în final pe locul trei", a spus fotbalistul FC Constantinovca, Igor Cicanci.



Fiecare echipă a primit în dar mingi şi echipament de joc.