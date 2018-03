Iepurii de la o fermă din satul Trebujeni ascultă muzică cât e ziua de lungă. De ce a recurs stăpâna la o astfel de metodă

foto: publika.md

Şi iepurii au pasiuni. Urecheaţii de la o fermă din satul Trebujeni, raionul Orhei, ascultă muzică cât e ziua de lungă. Asta pentru a nu se speria de orice zgomot. Ideea aparţine unei tinere de 19 ani, care a iniţiat afacerea cu iepuri. Ferma a putut fi deschis datorită unui credit nerambursabil, în valoare de 10 mii de euro, oferit de către ODIMM.



Doina Izman este studentă la Universitatea Agrară din Moldova. Încă din copilărie era pasionată de iepuri. Anul trecut a obţinut un grant, datorită căruia a putut să pună pe roate propria afacere. Spune că nu i-a fost uşor.



"A fost greu, pentru că sunt tânără şi când mă duceam cu actele, toţi se uitau la mine straniu, nu luau în serios ceea ce vreau să fac eu", a spus Doina Izman, antreprenoare.



Ideea de a le pune muzică urecheaţilor, pentru a nu se speria de zgomote, i-a venit încă din şcoală.



"Când studiam biologia prin clasa a 10, a 11 am aflat că muzica are o oarecare influenţă asupra animalelor. Am decis că dacă ei nu prea suportă gălăgia, ca orice fiinţă se adaptează", a mai spus Doina Izman, antreprenoare.



Tânăra îşi aduce aminte cu emoţii de primii paşi şi le este recunoscătoare tuturor celor care au susţinut-o.



"Ideea cu iepurii practic a fost din familie, pentru că noi înainte şi în familie creşteam iepuri. Am aşteptat să împlinesc 18 ani şi când i-am împlinit, am început să deschid o gospodărie ţărănească" a menţionat Doina Izman, antreprenoare.



Părinţii se mândresc cu fiica lor şi se bucură că ea a decis să rămână acasă, alături de familie.



"Am fost bucuroasă, pentru că am vrut ca orice mamă să-mi ţin copiii grămăjoară, acasă şi aşa am hotărât s-o susţin în privinţă la asta", a spus mama Doinei Izman.



La fermă sunt peste 200 de urecheaţi, dar tânăra vrea să-şi extindă afacerea. Un kilogram de carne de iepure costă între 80 şi 100 de lei.