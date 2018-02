Idei de cadouri potrivite pentru SFÂNTUL VALENTIN

Flori - in special trandafirii sunt considerati cel mai romantic cadou. De ce sa nu o surprinzi cu un buchet mare de trandafiri rosii?Ciocolata - mai ales cea in forma de inimioare va fi intotdeauna un cadou potrivit pentru o asemenea zi. Este foarte important sa te gandesti si la un ambalaj special.Sampania - o puteti savura acasa sau intr-un loc special pentru voi amandoi (lasand la o parte frigul de afara, puteti aranja o intalnire romantica intr-un parc, la marginea unui lac, pe varful unui deal sau orice alt loc pe care-l considerati romantic).Bijuteriile - este alternativa pentru a-ti demonstra aprecierea pe care o ai asupra aspectului exterior al partenerului/ei. Exista cateva exemple de bijuterii traditionale pentru evenimente speciale (de exemplu, verigheta) si pietre pretioase cu diferite semnificatii. Asadar, alege-o pe cea paotrivita, explica-i partenerului/ei semnificatia ei si a gestului tau.Masajul aromaterapeutic - inarmeaza-te cu uleiuri esentiale si rasfata-ti partenerul/a cu un masaj relaxant, scrie eva.ro O carte - nu cumpara orice carte iti cade in mana. Afla ce anume o/il intereseaza pentru a te bucura alaturi de ea/el de alegerea facuta.Nu uita ca in aceasta zi o mare importanta trebuie sa o acorzi ambalajului cadourilor. Totul trebuie sa fie romantic, sa emane dragoste (ciocolata in forma de inimioare, ursuleti care-ti daruiesc inima inscriptionata cu tot felul de mesaje, produsele cosmetice ornate cu inimi rosii).

Ornate in spiritul sarbatorii vei reusi ii daruiesti partenerului/ei ceva special.



O calatorie cu balonul, un weekend romantic departe de aglomeratia marilor orase, bilete la o piesa de teatru/concert, un film romantic, un CD cu melodii de dragoste - toate aceste idei de cadouri va vor ajuta sa petreceti mai mult timp impreuna.

Cadouri nepotrivite



Articole de imbracaminte - exista pericolul sa nu cumperi ceea ce isi doreste partenera/ul.



Un tablou - cu toate ca tie ti se pare superb, sa nu fii surprins/a daca nu va fi atarnat pe peretii casei. Este o alegere subiectiva, asadar nu cheltui o avere pe un lucru care are sansa de a nu fi apreciat pe deplin.



Scopul acestei sarbatori este de a va apropia, de a petrece tot timpul impreuna si de a va bucura de relatia pe care o aveti. Cadourile practice sunt bune, insa ce poate fi mai placut decat sa va petreceti intreaga zi impreuna, bucurandu-va amandoi de cadourile primite.



Nu cumpara acelasi lucru in fiecare an, decat daca acel cadou contine un lucru care este favoritul partenerei/ului (sau a devenit obiectul ritualului de care va bucurati amandoi).



Important este sa iti cunosti partenera/ul, sa stii ce anume isi doreste intr-o asemenea zi speciala si totul va veni de la sine. Daca dragostea este mai presus de toate, gestul va fi apreciat indiferent de cadoul ales.