IDEI DE AFACERI ACASĂ. Chiril Gaburici a vizitat Incubatorul de afaceri din Rezina

Incubatoarele de afaceri au demonstrat că sunt o bună punte de lansare pentru antreprenorii începători. În aceste centre, ei închiriază spaţii la preţuri reduse, iar rezidenţii lor pot obţine şi împrumuturi fără dobândă. Un incubator de succes există şi la Rezina, iar cum îşi dezvoltă businessul antreprenorii s-a interesat chiar ministrul Economiei, Chiril Gaburici, care a efectuat o vizită în oraş. Demnitarul a rămas plăcut surprins de istoriile oamenilor, inclusiv de cea a Nataliei Harştea, care şi-a deschis un centru de predare a limbii engleze, iar în curând va face şi ore de germană.



Iar Gheorghe Pologa este singurul agent economic care oferă servicii metrologice. Până acum, antreprenorii din Rezina erau nevoiţi să meargă la Bălţi sau Chişinău pentru a verifica aparatele de măsurare.



"- Ce ţine de laborator, care sunt serviciile ?

- Facem verificare metrologică a mijloacelor de măsurare. Contribuim şi noi prin activitatea noastră la protecţia consumatorului şi prestăm serviciile aici pe loc."



Eugenia Donțu are însă o afacere mai neobişnuită. Femeia coase veșminte preoţeşti.



"- Aveţi mulţi clienţi ?

- Slava Domnului. De noi se aude, chiar am trimis veştminte, au fost şi preoţi din România şi au cusut la noi veştiminte."



"Avem şi agenţi economici care locuiesc la Râbniţa, dar şi-au deschis întreprinderi în oraşul Rezina. Eu aş recomanda ca Incubator de afacere să fie în fiecare raion", a declarat Eleonora Graur, preşdintele raionului Rezina.



"Trei ani îl învăţăm ce este business, îi oferim tot sprijinul de care are dreptul să beneficieze. Consultanţă gratuită din partea experţilor Incubatorului de Afaceri, managementul incubatorului.Au facilităţi la capitolul achitarea locațiunii", a spus Petru Gurgurov, director ODIMM.



În țară activează 11 incubatoare de afaceri, care la sfârșitul anului trecut au avut o cifră de afaceri de aproape 100 de milioane de lei.