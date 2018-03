Ibrahimovic, prezentat oficial! Zlatan a făcut primul antrenament la Los Angeles Galaxy

Zlatan Ibrahimovic a fost prezentat oficial la echipa Los Angeles Galaxy. Fostul internațional suedez venit de la Manchester United a oferit mai multe declarații în stilul său caracteristic.



"Mă simt tânăr. Am mai spus anterior că mă simt ca Benjamin Button. M-am născut bătrân și voi muri tânăr.Când am ajuns în Anglia toţi au spus că sunt bătrân. Am venit într-un scaun cu rotile şi după trei luni am cucerit Anglia", a spus Zlatan Ibramovic, atacant Los Angeles Galaxy



Zlatan Ibrahimovic a efectuat primul antrenament alături de noii săi coechipieri și ar putea debuta în derby-ul local cu Los Angeles FC.



Presa din Statele Unite ale Americii scrie că starul suedez va fi plătit cu 1,2 milioane de euro pe an, față de 21,8 milioane de euro anual, cât primea la fosta sa echipă, Manchester United.

Transferul lui Ibrahimovic este cea mai importantă achiziție făcută de Los Angeles Galaxy, din anul 2007, atunci când au reușit să-l aducă la echipă pe englezul David Beckham.