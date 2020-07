Ibrahimovic nu se gândeşte la retragere. Zlatan este pregătit de noi provocări şi încă nu doreşte să înceapă cariera de antrenor

Fotbalistul de 38 de ani afirmă că este în continuare pregătit de noi provocări şi încă nu se gândeşte să înceapă cariera de antrenor."Vârsta e doar un nume. Capul decide ce vârstă ai. Eu am decis că sunt foarte tânăr. Niciodată nu m-am simţit mai bine ca acum. M-am născut bătrân şi voi muri tânăr", a spus atacantul AC Milan, Zlatan Ibrahimovic.Atacantul suedez a debutat în fotbalul profesionist la 17 ani, la clubul Malmo FF, iar de atunci a evoluat la grupări de top din Europa, precum Ajax Amsterdam, Juventus Torino, Internazionale Milano, FC Barcelona, Paris Saint-Germain şi Manchester United. "Ibra" a devenit campion în Olanda, Italia, Spania şi Franţa, iar cu "diavolii roşii" a triumfat în Liga Europei."Eu joc pentru trofee. Indiferent de trofeu, eu mi-l doresc şi voi face tot ce îmi stă în puteri pentru a-mi atinge scopul. Poţi să fii mereu la înălţime, însă nu poţi prezice viitorul. Când vei agăţa ghetele în cui, vei fi judecat după trofeele cucerite", a spus atacantul AC Milan, Zlatan Ibrahimovic."Mi-am realizat visele şi, chiar dacă nu am cucerit Liga Campionilor, nu am nici un regret. Cu sau fără ea, mi-am realizat visele şi, în special, cel de a deveni un fotbalist complet. Am jucat la multe cluburi şi sunt mândru de asta. E fantastic să ai norocul să joci alături de fotbalişti mari, de la care înveţi, dar şi să asimilezi cultura lor", a mai spus Zlatan Ibrahimovic.Contractul lui Zlatan Ibrahimovic cu AC Milan expiră pe 30 august, dar are clauză de prelungire pe un nou sezon. În stagiunea actuală, suedezul a jucat 12 meciuri şi a marcat 5 goluri în tricoul "rossonerilor".