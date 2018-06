Ibrahimovic a ajuns totuşi la Campionatul Mondial de fotbal: Vreau să câștig totul

Deşi nu a fost convocat la echipa naţională a Suediei, Zlatan Ibrahimovic a ajuns totuşi în Rusia la Campionatul Mondial de fotbal. El e prezent la turneul final, fiind membru al delegaţiei unei companii americane. Starul suedez nu a ezitat să se pronunțe asupra perspectivelor selecţionatei ţării sale.

"Cred că Suedia are mai puțină presiune pentru că nu sunt acolo și pentru că, atunci când sunt acolo, echipa se simte obligată să câștige totul. Aceasta este mentalitatea mea. Vreau să câștig totul. Din acest motiv mă antrenam din greu și acesta este obiectivul meu în continuare", a spus Zlatan Ibrahimovic, fotbalist.



Ibrahimovic și-a enunţat părerea proprie referitor la principala favorită la titlu.



"Simt că Brazilia va reuşi ceva deosebit. Are capacitatea necesară. Am văzut ce s-a întâmplat cu ei la ultimul Campionat Mondial și cred că va fi interesant să-i urmărim. Cu atât mai mult că eu nu mai joc. Deci, orice se poate întâmpla", a spus Zlatan Ibrahimovic, fotbalist.



Zlatan Ibrahimovic este legitimat acum la clubul Los Angeles Galaxy. El nu a mai evoluat pentru reprezentativa ţării sale din 2016. "Ibra" a jucat 116 partide în tricoul naţionalei şi a marcat 62 de goluri.



Atacantul suedez a participat la două ediţii ale Cupei Mondiale: în 2002 şi 2006.