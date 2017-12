Iată, vin colindători pe la instituţiile de stat. Ce urări au primit oficialii din partea cetelor

Colindătorii au dat buzna astăzi la instituţiile de stat. Mai multe cete au mers la Guvern, Parlament dar şi la Primăria Capitalei şi au urat oficialilor un an roditor şi multă sănătate. La rândul lor, autorităţile i-au răsplătit cu dulciuri, colaci dar şi bani.

Un grup de copii din stânga Nistrului l-a felicitat pe prim-ministrul Pavel Filip. Elevii Liceului "Evrica" din Râbniţa şi cei ai Liceului "Alexandru cel Bun" de la Tighina au primit colaci, şi dulciuri.



"Vreau să vă mulţumesc mult pentru aceste cuvinte frumoase. Vă doresc multă sănătate", a spus Pavel Filip.



În semn de recunoştinţă premierul Pavel Filip i-a invitat pe copii la Târgul de Crăciun din Capitală, organizat de Guvern. Elevii au rămas încântaţi de atmosfera feerică din centrul oraşului:



"Îmi place foarte mult atmosfera de casă, atmosfera aceasta unde se simte căldură".



"Am venit prima dată aici, am simţit mireasma de Crăciun. M-am simţit...am avut fluturi în stomac, au ieşit afară să vadă şi ei ce minunat şi magic este aici".



"Astăzi, am avut o ocazie deosebită, a fost o parte din copiii din stânga Nistrului. Ne-au colindat la Guvern foarte frumos și i-am adus și aici, la Târgul de Crăciun, să beneficieze de patinoar, de carusel și desigur, să primească cadouri de la Moș Crăciun", a declarat premierul Pavel Filip.



Şi în sala de şedinţă a Parlamentului au răsunat astăzi colinde. Elevii Liceului Teoretic "Mihail Berezovschi" din sectorul Ciocana al Capitalei au ţinut să-i felicite pe deputaţi cu sărbătorile de iarnă.



De dimineaţă şi Primăria Capitalei a avut parte de musafiri. Îmbrăcaţi în costume tradiţionale, două colective de la Şcoala de Arte "Alexei Stârcea" şi Liceul "Ion şi Doina Adea Teodorovici" au adus spiritul sărbătorilor de iarnă.



Nu a lipsit nici tradiţionala Sorcova.



"Noi colindăm, am cântat şi pe voi v-am bucurat. Să trăiţi, să înfloriţi ca un măr, ca un păr, ca un fir de tradafir, tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fierul, iute ca oţelul. La anul şi la mulţi ani. Rămâi gazdă sănătoasă noi plecăm la altă casă".



În tot acest timp, unii consilieri s-au arătat plictisiţi şi chiar au stat în telefon. Chiar şi aşa, tradiţia e tradiţie, aşa că la final toţi au primit dulciuri şi bani.



În data de 25 decembrie este sărbătorit Crăciunul pe stil nou.