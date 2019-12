Iarna îşi intră în drepturi! Mâine vor cădea ninsori slabe

Embed:

Mâine cerul va fi acoperit de nori şi vor cădea ninsori slabe. La Briceni și Soroca se vor înregistra zero grade, la Bălți şi Orhei va fi un un grad. La Tiraspol se aşteaptă două, Leova trei, iar la Comrat patru. La Cahul termometrele vor arăta cinci grade Celsius.



În Capitală, noaptea vor fi zero grade, iar ziua două. La sfârşitul săptămânii sunt prognozate ninsori, iar termometrele vor arăta între minus unu şi plus două grade. Noaptea se vor înregistra între minus două şi minus şapte grade.



Mâine, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi noros şi va ploua. La Madrid şi Roma vor fi 14 grade, iar la Paris 11. La Londra se vor înregistra nouă, iar la Berlin patru grade. La Viena şi Budapesta termometrele vor arăta cu un grad mai mult. La Praga sunt anunţate patru, iar în capitala Poloniei doar trei. La Belgrad se aşteaptă şase grade, la fel ca la Bucureşti şi Ankara. La Atena se va încălzi până la 12 grade. La Kiev maxima va fi de trei grade ,Celsius iar la Moscova se aşteaptă un grad.

loading...