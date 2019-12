Iarnă în calendar, dar nu şi afară! Săptămâna viitoare vom avea parte de stropi de ploaie

Iarnă în calendar, dar nu şi afară! În loc de fulgi de nea, săptămâna viitoare vom avea parte de stropi de ploaie. Pentru marţi, miercuri şi sâmbătă meteorologii prognozează precipitaţii în centrul şi nordul ţării.

În raioanele din sudul ţării va ploua doar sâmbătă.

Nici temperatura aerului nu va scădea simţitor, iar spre finalul săptămânii viitoare chiar se va încălzi uşor. Ziua se vor înregistra între plus trei şi plus zece grade Celsius. Noaptea, însă, termometrele vor indica între plus cinci şi minus cinci grade.

Cel mai frig va în această noapte, în nordul ţării, unde temperatura aerului va varia între minus două şi minus cinci grade Celsius.