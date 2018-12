Iarnă fierbinte în cinematografele din toată lumea: Sunt așteptate premiere precum "Aquaman" şi "Grinch"

Se anunță o iarnă fierbinte în cinematografele din toată lumea. Filme pe orice gust: de la drame, la comedii și filme de acțiune, vor aduna cinefilii de pretutindeni în fața marilor ecrane. Casele de producții de la Hollywood se așteaptă la venituri mari din încasări, în condițiile în care sunt așteptate premiere grandioase, precum ”Aquaman”, ”Grinch” sau ”At Eternity's Gate”.



”At Eternity’s Gate”, în regia lui Julian Schnabel, spune povestea ultimelor zile din viața lui Vincent Van Gogh. Numită după una dintre picturile sale, pelicula e filmată în culori ce reconstituie atmosfera din tablourile sale.

Lansarea în Statele Unite a avut loc la sfârșitul lunii trecute, însă la nivel mondial, ea va ieși la sfârșitul lui decembrie.

Fanii universului cu supereroi DC așteaptă cu nerăbdare o altă premieră, cea a filmului ”Aquaman”. Pelicula regizorului James Wan va ajunge pe marile ecrane în 21 decembrie.



Și cum a început deja pregătirile de sezonul sărbătorilor de iarnă, studioul Universal Pictures a venit cu un nou film animat de Crăciun. ”Grinch” povestește istoria simpaticului antierou verde care urăște Crăciunul și va apărea pe marile ecrane în 20 decembrie.



Alte premiere așteptate ale iernii sunt ”Nutcracker and The Four Realms”, ”Mary Poppins Returns” sau ”How to Train Your Dragon 3”.