Iarnă de poveste la Căuşeni. Stratul de zăpadă măsoară 10 centimetri (VIDEO)

Iarna şi-a intrat pe deplin în drepturi în oraşul Căuşeni, unde s-a depus un strat de 10 cm de zăpadă. Un locuitor al oraşului, Serghei Cerga, a transmis redacţiei noastre imagini video parcă desprinse din poveste, chiar de la el din curte. Bărbatul spune că în momentul în care a observat primii fulgi, nu s-a gândit că în scurt timp va vedea adevărata iarnă.

"Surpriză de dimineaţă, la Căuşeni a venit iarna. Nu ştiu în alte părţi dar la noi e iarnă de dimineaţă, frumos. Pe la două a început să ningă am crezut că o să fie slabă zăpada, dar totuşi, până la urmă şi lopata care a stat un an plină cu păianjen o să aibă de lucru azi şi peria care a stat în portbagaj o să aibă de lucru azi. Aşa că la Căuşeni e iarnă, cine vrea veniţi la Căuşeni. Până când lopata se umple de puteri, peria se duce la treabă. Şi aşa, nu se ştie dacă va mai vedea zăpadă şi dacă va mai vedea zăpadă anul acesta, dar totuşi hai să facem treabă că ne aşteaptă azi şi serviciul. Şi asta e o consacrare pentru toţi cei care au acoperiş pentru automobil, dar la ora 2 le este lene să iasă din aşternut şi să mute maşina sub acoperiş, de aceea dimineaţa ei fac aşa cu peria şi curăţă zăpada şi curăţă. Iată aşa, iată aşa. Ei oricum aşa o înviorare de dimineaţă", a declarat Serghei Cerga.