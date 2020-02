Iarnă blândă, facturi usturătoare. Locuitorii Capitalei, REVOLTAŢI de cât trebuie să plătească pentru căldură

Valul de scumpiri continuă, iar moldovenii trăiesc din ce în ce mai greu. Deşi iarna este una blândă, fără zăpadă, facturile pentru căldură arată contrariul. Societatea pe acţiuni Termoelectrica a emis pentru luna ianuarie facturi care ard la buzunare, iar oamenii se simt păcăliți.

Această bătrână locuiește într-un apartament cu două camere. Pentru luna ianuarie, Irina Zaharovna trebuie să achite o sumă mai mare decât pensia ei. Din acest motiv, femeia spune că va rămâne cu datorii.

"Două mii, fără câțiva lei. Este mult, foarte mult. Zilele au fost călduroase, zăpadă nu am avut. Toți oamenii sunt revoltați. Eu nici nu pot să vă redau", a spus pensionara, Irina Zaharovna.

Şi alţi locuitori ai Capitalei vor rămâne cu datorii la agentul termic, din cauza salariilor mici.

- Pentru un apartament cu o cameră a venit 950 de lei. Asta tare mult.

- Dar anul trecut cât a venit în aceiași perioadă?

- 600, 450 de lei.

- 1.400 de lei.

- Dar câți metri pătrați aveți?

- 53.

- Și vi se pare normal?

- Foarte mare plată a venit anul ăsta în comparație cu anul trecut, când a fost și minus 20 de grade. Anul acesta, la cât de cald a fost, îi foarte mare.

"Cred că 1.000 de lei, dar nu-s de acord. E o prostie pe care nu putem s-o explicăm. Fac căldura fără ca să trebuiască s-o facă, că nu trebuie așa mare căldură și plus bani se duc în vânt".

- Am o cameră şi 1.080 mi-a venit.

- Da câți metri pătraţi aveți?

- Treizeci şi patru de metri pătrați. Nu știu cine este de vină: ori acei de la Termocom, că dau prea mult, dau mai multă căldură, ca să le iasă lor mai mult.

La rândul lor, reprezentanţii Termoelectrica se justifică şi declară că perioada de facturare a fost mai mare, motiv pentru care consumatorii vor achita mai mult pentru luna ianuarie, dar în februarie facturile vor fi mai mici. Astfel, dacă în 2019, perioada de facturare era de 29 de zile, atunci în acest an, oamenii vor trebui să achite căldura pentru 32 - 36 de zile.

"În luna februarie perioada va fi mai mică şi facturile respectiv vor fi mult mai mici. Toate blocurile din municipiul Chişinău sunt contorizate, 100 procente, este un proces transparent. Noi suntem deschişi, oricine din persoane poate să se adreseze la Termoelectrica să le demonstrăm calculul pe zile, pe ore şi arhiva electronică a fiecărui contor", a afirmat directorul comercial Termoelectrica, Victor Puiu.

Potrivit Termoelectrica, în ianuarie, consumatorii care au un apartament cu o suprafață de până la 50 de metri pătraţi trebuie să achite pentru încălzire, în medie, circa 850 de lei, iar locatarii apartamentelor cu o suprafață între 50 şi 100 de metri pătraţi - circa 1.300 de lei.

CITEŞTE ŞI: Ai primit factura la căldură? Mai mulţi locuitori ai Capitalei, REVOLTAŢI de cât trebuie să plătească (FOTO)