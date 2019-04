Iarmarocul agricol deschis în sectorul Râşcani, aproape pustiu. Vânzarea produselor, permisă doar cu autorizaţie

Iarmarocul agricol deschis în sectorul Râşcani al Capitalei a fost aproape pustiu. Deşi oamenii au aşteptat cu nerăbdare prima zi de piaţă, doar cinci comercianţi au venit. Agricultorii trebuie neapărat să deţină autorizaţie pe care o pot obţine printr-o simplă adresare la pretura de sector.



Înarmaţi cu zeci de kilograme de fructe şi legume, câţiva producătorii şi-au făcut apariţia la iarmaroc chiar de la primele ore ale dimineţii. Nici unul dintre ei, însă nu deţinea autorizaţie de vânzare. Întrucât a fost prima zi de piaţă, aceştia s-au ales doar cu avertizări din partea autorităţilor.



"Câte kg de poamă aţi adus la iarmaroc? O tonă. Un kg de poamă costă 5 lei. Noi pentru prima dată am venit, dar o să mergem şi o să ne facem autorizaţie de vânzare. Am certificat de calitate", a spus Simion Codreanu comerciant.



"Ne-am întâlnit de dimineaţă, ne-au preîntâmpinat că trebuie autorizaţie. Noi suntem prima zi aici. Deja ne dau voie aşa, se primeşte gratis. Următoarele au zis că ne vor amenda", a menţionat un alt vânzător.



Lipsa comercianţilor i-a cam nemulţumit pe cumpărători, întrucât, spun ei, nu prea au avut un sortiment larg de produse.

Oamenii speră că în următoarele zile de sâmbătă aici vor veni mai mulţi agricultori, astfel încât oferta de fructe şi legume autohtone să fie mai mare. Totodată, ei cred că o concurenţă loială i-ar face pe fermieri să mai scadă din preţ:



"Pere, mere, o varză. Raioanele sunt mari, ar trebui şi la Buiucani şi aici, în fiecare sector să fie, desigur".



"Morcov îmi trebuie, cartofi. Locuiesc aici în apropiere şi este foarte bine că iarmarocul este aproape. Am 80 de ani eu, am venit, am luat şi am mers acasă".



"Am cumpărat cartofi. O plasă de cinci kilograme. Am vrut poamă să iau, dar pentru mine doi bătrâni, o ladă este mult. Ce am să fac cu ea, nu voi face vin, am vrut să mănânc".



Potrivit pretorului de sector, Nicolae Balaur autorizaţia este necesară, pentru a nu admite la târg intermediari, ci doar producători locali.



"Cetăţenii din sectorul nostru să aibă un produs de calitate şi la un preţ accesibil. Se apropie cu o solicitare la pretura sectorului Râşcani, depun acea solicitare, se examinează şi a doua zi primesc autorizaţie absolut gratuită", a declarat Nicolae Balaur.



Iarmarocul agricol se va desfăşura timp de două luni şi va fi deschis în fiecare sâmbătă cu începere de la ora 09.00. Dacă vor fi solicitări, atât din partea oamenilor, cât şi a fermierilor, acesta ar putea fi organizat până în toamnă.