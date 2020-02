Ianis Hagi a marcat primul său gol în tricoul lui Glasgow Rangers

"Este o execuție rafinată chiar în plasa laterală. Evoluția lui Ianis în repriza a doua a denotat că are caracter, personalitate și tupeu să primească mingea în orice situație. Chiar dacă avea un om sau doi lângă el, s-a descurcat de minune. E un jucător inteligent și dacă acesta este drumul pe care va merge, abia aștept să-l văd din nou jucând", a spus antrenorul Glasgow Rangers, Steven Gerrard.Glasgow Rangers se află pe locul secund în clasament, la 7 puncte de liderul Celtic Glasgow, dar are cu un meci mai puțin jucat decât rivala sa.Ianis Hagi evoluează la clubul scoțian sub formă de împrumut de la clubul belgian Racing Genk.