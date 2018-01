Iahturi de lux la o expoziţie din Londra. Cât a costat cea mai scumpă ambarcaţiune

Lux şi fiţe la târgul de iahturi care se desfăşoară în aceste zile în capitala Marii Britanii, Londra. Ambarcațiunile, în valoare de milioane de dolari, au cucerit vizitatorii veniţi din întreaga lume. Cea mai scumpă dintre navele expuse este Sunseeker's 76 şi costă aproximativ 3,5 milioane de dolari.



Impresionantul iaht are o capacitate de opt locuri.



"Acest iaht are un motor de 1500 de cai putere. Dispune de patru dormitoare, patru cabine de duş, dar şi un exterior şi interior extrem de frumos", a spus Sean Robertson, director de vânzări compania "Sunseeker".



O altă bijuterie prezentată la expoziţie aparţine companiei Princess. Ambarcaţiunea are o putere de 600 de cai putere şi a atras privirile vizitatorilor datorită designului sofisticat.



Iahtului Princess V50 costă 1,1 milioane de dolari, însă în cazul unor dotări suplimentare preţul ar putea creşte.



"Acest iaht sportiv este de dimensiuni reduse. Este o ambarcaţiune perfectă pentru plimbări şi dispune de mult spaţiu deschis de unde poate fi admirată priveliştea din jur" a menţionat Kiran Jay Haslam, director de vânzări compania "Princess".



Tot printre vedetele expoziţiei este şi iahtul Squadron 53. Cele patru camere de care dispune sunt suficiente pentru o petrece pe cinste în largul mării.



Printre bijuteriile care au mai atras atenţia vizitatorilor sunt cele eoliene, dar şi vasele cu interioare spaţioase, dotate cu terase şi jacuzzi. Expoziţia din Londra se va încheia în data de 14 ianuarie.