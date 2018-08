I-au ruinat viața. O femeie din Chișinău a rămas sterilă din vina medicilor (VIDEO)

O locuitoare a orașului Chișinău, care din cauza unei greșeli fatale a medicilor nu va mai putea avea copii, urmează să primească o compensație morală de 800 de mii de lei și încă 14 mii de lei - prejudiciu material.

Prima instanță a recunoscut faptul, că în anul 2014, pacientei de 30 de ani i s-au extirpat nefondat organele reproductive.

Cazul a avut loc la Spitalul municipal "Arhanghelul Mihail" din Capitală. Reprezentanții spitalului resping acuzațiile și spun, că i-au salvat viața.

Despre ceea ce s-a întâmplat în ziua fatală de 3 februarie 2014 ne-a povestit chiar victima acestei neglijențe medicale. Ea nu a vrut, însă, să-și dezvăluie identitatea. În acea zi femeia a ajuns la spitalul municipal Sf.Arhanghel Mihail cu dureri acute în reziunea abdomenului.



"Mi-au pus diagnoza de peritonită și obstrucție intestinală și mi-au indicat o operație urgentă, pe care am așteptat-o trei ore și jumătate. Dar medici nu au ținut cont de examenul genicologic ultrasonografic și nu au invitat un medic genicolog pentru o investigație."



În timpul operației chirurgii au depistat focarul infecției la organele reproductive și au invitat un genicolog, care la acel moment avea 5 ani de activitate medicală. Specialistul genicolog a decis asupra extirpării uterului, a ovarelor și a trompei uterine.



"Astfel, eu la 31 de ani am rămas fără copii și nu pot să am o familie completă. La fel este afectată și viața mea personală. Am fost întro relație cu un tânăr, cu care am dorit să creăm o familie, dar când a aflat despre asta - ne-am despărțit."



Mama victimei susține, că medicii nu i-au informat despre faptul, că vor extirpa ovarele femeii. Ea cu lacrimi în ochi povestește cât de mult a visat să aibă nepoți.



"Când am aflat ce au făcut, am avut o stare de șoc. Ea este unica mea fiică, nu voi mai avea copii și nepoți. Nu voi avea urmași."



Pe lângă faptul, că a ajuns infertilă,femeia a devenit prizoniera unei terapii hormonale de-a lungul întregii vieți. La fel, ea are nevoie de o consiliere psihologică serioasă.



"Ea este întro depresie profundă și nu poate ieși din ea, are nevoie de ajutor.

În anul 2017, pacienta și mama acesteia s-au adresat în instanța de judecată și au inițiat un proces împotriva instituției medicale, solicitând două milioane de lei pregudicii morale și materiale.



Instanța a satisfăcut parțial cererea, iar genicologul a fost condamnată la un an de pușcărie cu suspendare, fără să fie lipsită de dreptul să activeze în continuare. Acum trei ani ea s-a mutat cu traiul în Germania, unde continuă să profeseze în domeniul medical. Reprezentanțiii spitaluli susțin, că au acționat doar în beneficiul pacientei.