I-a adus noroc! Serena Williams a surprins fanii cu ţinuta pe care a purtat-o în prima partidă la turneul de la Roland Garros

Foto: digisport.ro

Serena Williams şi-a surprins fanii cu ţinuta abordată în prima sa partidă la turneul de la Roland Garros din acest an. Tenismena americană a jucat contra Kristinei Plişkova într-un combinezon negru şi centură roz.



"Da! Este un catsuit. Am avut ceva probleme cu circulaţia sangvină în ultimele 12 luni. Costumul are, efectiv, o funcţionalitate aparte. Am tot purtat pantalon jucând, pentru că favorizează o mai bună circulaţie sangvină. Este un costum amuzant care îmi permite să joc fără nicio problemă", a menţionat Serena Williams.



Costumul în cauză i-a adus noroc Serenei. Fostul lider mondial s-a calificat în turul doi la Roland Garros, după ce a învins-o pe cehoaica Kristina Plişkova cu scorul de 7-6, 6-4.



Serena Williams va juca în turul doi cu britanica Ashleigh Barty.