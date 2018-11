Hulk a publicat pe reţelele de socializare poze cu noul său avion. Cum arată

A câştigat titlul în China şi a decis să-şi prezinte noua sa "bijuterie". Fotbalistul brazilian, Hulk, cel care a devenit campion cu Shanghai SIPG, a publicat pe reţelele de socializare poze cu noul său avion.



Pe aeronavă este inscripţionat autograful lui Hulk, iar în interior este amenajat totul cu fotografii de ale brazilianului în tricoul echipei sale.



Brazilianul care are un salariu de 20 de milioane de euro pen la Shanghai SIPG, iar conform presei internaţionale costul avionului se ridică până la 12 milioane de euro.



Hulk a intrat astfel în rândul fotbaliştilor de top cu avioane luxoase. Brazilianul nu a plătit nici pe de parte cea mai mare sumă pentru un avion.



De exemplu, superstarul lui Juventus Torino, Cristiano Ronaldo. Portughezul are cel mai scump avion personal din lume dintre fotbalişti. Acesta a plătit 32 de milioane de euro pe aeronava sa.



Avionul are 18 locuri şi are inscripţionat pe el iniţialele lui Cristiano Ronaldo şi numărul de pe tricou, 7.



Al doilea cel mai scump avion îi aparţine lui Messi, care a plătit 28 de milioane de euro.



Zlatan Ibrahimovic are o aeronavă, costul căreia este de 24 milioane de euro, iar avionul lui Pogba costă nu mai puţin de 20 de milioane de euro.



Brazilianul Neymar deține unul din cele mai scumpe avioane de bussines-class. Costul acestuia se ridică la 18 milioane de euro.