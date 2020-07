Hugh Downs, un legendar prezentator american de televiziune, a murit la 99 de ani

Hugh Downs, un legendar prezentator de televiziune al posturilor NBC şi ABC, precum şi în cadrul unor emisiuni de divertisment precum "Concentration", a murit joi la venerabila vârstă de 99 de ani la reşedinţa sa din Scottsdale, Arizona, relatează EFE.Nepoata lui Downs a anunţat decesul printr-un comunicat în care îşi exprimă regretul faţă de moartea cunoscutului prezentator.Născut la Akron, Ohio, Hugh Downs a apărut prima oară pe sticlă în septembrie 1945 şi a deţinut timp de mai mulţi ani recordul Guinness pentru cel mai longeviv prezentator de emisiuni cu cele mai mult ore de televiziune la activ.Hugh Downs, care şi-a început cariera ca prezentator de radio la Detroit, oraş unde şi-a definitivat şi studiile, apoi la Chicago, a declarat într-un interviu că, înainte de prima sa audiţie pentru un post la televiziune, "nu a văzut niciodată o emisiune" pe micile ecrane.Printre primele emisiuni prezentate de Downs s-a numărat spectacolul cu marionete "Kukla, Fran and Ollie".În 1954, el s-a mutat la New York, unde a lucrat pentru o scurtă perioadă alături de Arlene Francis în cadrul emisiunii "Home".Downs a mărturisit că iniţial nu a vrut să lucreze în televiziune pe care o considera "nu foarte populară", însă de-a lungul timpului şi-a dat seama că este un loc de muncă mai rentabil decât credea. Primul său contract important l-a obţinut în 1956 ca prezentator al ultimului sezon al emisiunii "Caesar's Hour", condusă de legendarul comediant Sid Caesar.Anul următor, el s-a alăturat echipei de la "The Tonight Show", emisiune pe care a prezentat-o timp de cinci ani, deşi a devenit celebru pentru participarea sa la emisiunea ''20/20'' a postului ABC, pe care a prezentat-o din 1978 până în 1999, anul retragerii sale."Hugh şi cu mine aveam personalităţi şi stiluri diferite, dar ne completam reciproc", a scris colega lui de platou Barbara Walters, în memoriile publicate de aceasta în 2008 sub titlul "Audition", aminteşte ziarul The Washington Post, citat de agerpres.ro.