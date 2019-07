Huawei pregăteşte un telefon cu cameră frontală sub display

Se pare că tehnologia camerelor ascunse în spatele display-urilor este foarte aproape, iar Huawei nu doreşte să rămână în spatele altor companii precum Oppo şi Xiaomi, pregătind propria sa soluţie. Imagini extrase dintr-un brevet Huawei sugerează că deja compania se pregăteşte pentru implementarea acestei tehnologii, stabilind deja parametrii software-ului care va controla elementele de interfaţă care să adapteze elementele de pe ecran pentru momentul în camera este activă sau inactivă, scrie go4it.ro.

Huawei a luat în considerare mai multe cazuri de utilizare pentru telefon, cu camera pornită sau oprită. De exemplu, în timpul unui apel, aceasta este ascunsă, în timp ce în aplicaţia de cameră aceasta apare. În zona camerei apar şi diverse elemente de interfaţă precum ora exactă, sau timpul scurs dintr-o conversaţie telefonică. Atunci când camera este în utilizare, aceasta „apare” şi poate fi folosită precum o cameră frontală obişnuită.

Interesantă este însă poziţionarea acesteia în imagini, fiind prezentă în partea din stânga sus a ecranului, în aceeaşi zonă în care era prezentă şi pe alte dispozitive cu ecran perforat de la Huawei precum Honor View 20, Honor 20 şi Huawei Nova 5i. Probabil că această cameră frontală "ascunsă" va putea fi implementată oriunde pe display odată ce tehnologia se va maturiza.

Momentan, Huawei nu are nimic de anunţat referitor la un dispozitiv cu o cameră ascunsă sub display, iar următorul său model de smartphone de top, Huawei Mate 30 Pro, cel mai probabil va fi livrat cu un notch central sau cu un ecran perforat. Tehnologia care permite ascunderea camerei sub display ar putea debuta însă pe dispozitivele de anul viitor. Oppo şi Xiaomi avertizează însă utilizatorii că primele generaţii s-ar putea să ofere o performanţă foto limitată faţă de telefoanele cu camere frontale tradiţionale din prezent.