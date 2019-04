HRISTOS A ÎNVIAT. Sute de credincioși au ales să petreacă Noaptea Învierii la Mănăstirea Curchi

Sute de credincioși au ales să petreacă Noaptea Învierii la Mănăstirea Curchi. Cu lumânări aprinse şi cu speranţă în suflet, oamenii au venit să se roage pentru cei apropiaţi, dar şi să sfinţească tradiţionala pască şi ouă roşii.

La miezul nopţii enoriaşii și-au spus într-un glas "Hristos a Înviat", iar spre dimineaţă, împreună cu alaiul de preoţi, au înconjurat de trei ori lăcaşul sfânt.

"Hristos a Înviat din morţi, din moarte spre moarte călcând şi celor din mormânturi, viaţă dăruindu-le."



Lucia Spoială este din Chişinău, iar de şapte ani vine împreună cu familia, la Mănăstirea Curchi pentru a asista la Slujba de înviere. Femeia spune "Învierea lui Hristos" este o sărbătoare care îi aduce pace şi lumină în suflet.



"Este un lăcaş aproape sufletului. Am venit cu rudele să ne sfinţim pasca, să ne petrecem sărbătorile luminate şi nu în ultimul rînd să ne cerem iertare de la cei apropiaţi şi de la cei necăjiţi. Apoi cu familia ne aşezăm la masă, servim împreună din cele sfinţite "



Enoriaşii spun că Paştele este cea mai importantă sărbătoare religioasă creştină, astfel păstrează cu sfinţenie tradiţiile din această zi.



"Să sfinţim bucatele pentru masa de sărbătoare. Ca să ne fie sufletul împlinit, să simţim focul haric mai aproape de noi. Lumină, căldură."



" O dată în an e aşa sărbătoare şi cum să nu te duci. Si pască, şi ouă, şi o bucată de carne. De toate câte puţin sfinţim."



"Am fost şi anul trecut. Mi-a plăcut foarte mult cum înconjurăm biserica. E o frumuseţe rară şi sufletească, asta e o bucurie pentru noi."



Întreaga procesiune divină a fost oficiată de un sobor de zece preoţi, în frunte cu stareţul mănăstirii, episcopul Siluan. Aceştia au fost acompaniaţi de corul lăcaşului sfânt.



Spre zorii zilei alaiul de feţele bisericeşti, împreună cu credincioşii, au înconjurat de trei ori lăcaşul sfânt.



Paştele este sărbătoarea care comemorează învierea lui Iisus Hristos, la trei zile după crucificarea sa în Vinerea Sfântă. Cei care nu au avut posibilitatea să meargă la biserică în Noaptea de Înviere,au putut urmări slujba live, la Canal 2.

Procesiunea religioasă a fost transmisă în direct cu ajutorul a opt camere video.