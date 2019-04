"Hristos a înviat!" se spune astăzi în casele moldovenilor. Cum este sărbătorit Paştele în sate

foto: publika.md

"Hristos a înviat!" se spune astăzi în casele moldovenilor. Cu bucate alese, vorbe calde şi voie bună sărbătoreşte Paştele şi familia Vlas din satul Ţînţăreni, raionul Teleneşti. Acasă la soţii Feodora şi Mihai, unde tradiţiile acestei sărbători luminoase sunt respectate cu sfinţenie, s-au adunat copiii şi nepoţii.



"Iacă aşa facem: unul - alb, unul - roşu. Facem pe obrăjori, hai. Să fim bogaţi, aşa, sănătoşi să creştem."



De dimineaţă cei doi nepoţi ai familiei Vlas şi-au spălat feţele cu ouă vopsite şi bănuţi.



"Oul roşu semnifică ca totul anul să fim lumini, banii semnifică ca pe tot parcurs al anului să fim bogaţi. Oul alb, curat semnifică puritate."



Ulterior, toţi s-au adunat la masa de sărbătoare, plină de bucate tradiţionale. La început, s-au ciocnit ouă.



"Hristos a înviat! Adevărat a înviat!"



"Am pregătit rasolul, ca de obicei, pe urmă ouăle roşii, am vopsit, cotlete, bătute, salată, clătite, am fost la sfinţit pască, iată, mielul l-am pregătit", a spus locuitoare a satului Ţînţăreni, Teleneşti, Feodora Vlas.



"Paştele este sărbătoarea învierii Domnului şi aici ne unim toţi împreună şi asta este cel mai plăcut."



"De când ne-am întors de peste hotare, de la an la an, la Paşte, tradiţional, venim la părinţi acasă, fiindcă ştim că ne aşteaptă cu mult dor şi drag", a spus fiica, Aliona Vlas.



Potrivit tradiţiei, după ce au stat la masa de sărbătoare, soţii Vlas cu nepoţii şi copiii au mers în ospeţie la rude pentru a le ura sărbători fericite.



"Hristos a înviat! Adevărat a înviat!"